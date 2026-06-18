В Орле будут судить мужчину, устроившего смертельное ДТП с мотоциклом

Фото из архива КП

Прокуратурой Болховского района Орла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя, который обвиняется в ДТП, приведшем к гибели двух человек.

По версии следствия, в июле 2025 года обвиняемый нарушил правила дорожного движения и превысил скорость. В результате его машина столкнулась со встречным мотоциклом.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель и пассажир мотоцикла погибли, - уточнили в прокуратуре Болховского района.

Уголовное дело рассмотрит по существу Болховский районный суд.