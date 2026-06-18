Житель Орловской области задолжал сыну 950 тысяч рублей алиментов

Фото УФССП России по Орловской области

В Ливенском районном отделении судебных приставов в отношении орловца, задолжавшего алименты сыну, было возбуждено исполнительное производство.

- Мужчина официально не был трудоустроен и уклонялся от исполнения обязательств, сумма долга превысила 950 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Судебный пристав вынес в отношении должника постановление о временном ограничении права выезда за пределы РФ. Кроме того, он обратил взыскание на его банковские счета.

Так как орловец продолжал уклоняться от выплаты алиментов и скрывал свое местонахождение, его объявили в исполнительный розыск.

Наконец, местонахождение мужчины было установлено. Лишь осознав, что ему грозит реальный срок, мужчина полностью погасил задолженность.