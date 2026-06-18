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НовостиПроисшествия18 июня 2026 12:02

В Орловской области осудили организаторов подпольного казино

Игорный зал работал под видом букмекерской конторы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Орловской области, признаны достаточными для вынесения приговора четверым жителям областного центра. Они признаны виновными организации азартных игр.

С сентября 2022 по сентябрь 2024 года подсудимые действовали организованной группой под видом букмекерской конторы в Заводском районе Орла.

- Они незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Незаконный доход, полученный от деятельности подпольного казино, составил не менее 266 тысяч рублей.

Мужчин приговорили к условным срокам от 1,5 до 2,5 лет со штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов УМВД и УФСБ России по Орловской области.