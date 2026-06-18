В Орловской области осудили организаторов подпольного казино

Доказательства, собранные следственными органами СК России по Орловской области, признаны достаточными для вынесения приговора четверым жителям областного центра. Они признаны виновными организации азартных игр.
С сентября 2022 по сентябрь 2024 года подсудимые действовали организованной группой под видом букмекерской конторы в Заводском районе Орла.
- Они незаконно проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.
Незаконный доход, полученный от деятельности подпольного казино, составил не менее 266 тысяч рублей.
Мужчин приговорили к условным срокам от 1,5 до 2,5 лет со штрафом в размере от 300 до 600 тысяч рублей.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов УМВД и УФСБ России по Орловской области.