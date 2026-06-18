В Орловской области пенсионерка обнаружила вместо сбережений билеты «банка приколов»

Фото из архива КП

В Должанском районе направлено в суд уголовное дело о краже из дома.

В апреле 2026 года в полицию обратилась пенсионерка. Она сообщила, что при оплате услуг ЖКХ обнаружила вместо денег билеты «банка приколов». По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Полицейские выяснили, кто имел доступ в дом потерпевшей. В результате было установлено, что к краже может быть причастна знакомая потерпевшей. Женщина помогала пенсионерке по хозяйству и знала, где хозяйка хранит свои сбережения.

Подозреваемая дождалась, когда хозяйка будет заниматься делами во дворе.

- Злоумышленница незаметно проникла в ее дом и заменила деньги на билеты «банка приколов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Женщина призналась в краже и предприняла меры к возмещению ущерба.

Уголовное дело направлено в суд.