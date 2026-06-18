В Орловской области пенсионерка обнаружила вместо сбережений билеты «банка приколов»

В Должанском районе направлено в суд уголовное дело о краже из дома.
В апреле 2026 года в полицию обратилась пенсионерка. Она сообщила, что при оплате услуг ЖКХ обнаружила вместо денег билеты «банка приколов». По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Полицейские выяснили, кто имел доступ в дом потерпевшей. В результате было установлено, что к краже может быть причастна знакомая потерпевшей. Женщина помогала пенсионерке по хозяйству и знала, где хозяйка хранит свои сбережения.
Подозреваемая дождалась, когда хозяйка будет заниматься делами во дворе.
- Злоумышленница незаметно проникла в ее дом и заменила деньги на билеты «банка приколов», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Женщина призналась в краже и предприняла меры к возмещению ущерба.
Уголовное дело направлено в суд.