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НовостиОбщество18 июня 2026 10:05

В Орле прокуратура вступилась за ели в сквере им. В.В. Маяковского

Специалисты проведут повторное обследование деревьев
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратура Орловской области провела проверку по размещенной в интернете информации о запланированном сносе елей в сквере им. В.В. Маяковского в Орле.

Как выяснилось, городское руководство запланировало благоустройство сквера. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, предусматривающая частичный снос деревьев, которые попадают в зону реконструкции.

Однако на данный момент разрешение на снос деревьев не выдавалось. В связи с этим Орловская природоохранная межрайонная прокуратура объявила предостережение начальнику территориального управления по Заводскому району Орла.

В настоящее время территориальным управлением перед муниципальным заказчиком инициирован вопрос о возможности изменения схемы реконструкции сквера для сохранения максимального количества жизнеспособных деревьев.

- Вопрос находится на согласовании, запланировано повторное обследование зеленых насаждений с участием специалистов-лесопатологов, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Кроме того, в рамках муниципального контракта предусмотрена высадка 80 новых деревьев.