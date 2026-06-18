В Покровском районе завершается ремонт школы

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Покровском районе подходит к концу капитальный ремонт Моховской школы. Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

- Капитально отремонтированы фасад здания и кровля, выполнен комплекс внутренних отделочных работ, заменены окна, - отметили в региональном руководстве.

Кроме того, в здании отремонтировали системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации и связи. Рабочим предстоит лишь завершить ремонт входных групп и укладку спортивного линолеума в спортзале.

Уточняется, что стоимость работ составила 56,5 млн рублей.