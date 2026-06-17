Орловец остался без машины после поездок под хмельком

Фото из архива КП

Болховским районным судом вынесен приговор местному жителю. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В феврале 2026 года подсудимый сел за руль своей машины после употребления спиртного.

- Автомобиль под его управлением был остановлен сотрудниками полиции, водитель отстранен от управления, - прокомментировали в прокуратуре Болховского района.

При этом прежде орловец уже был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Мужчину приговорили к 350 часам обязательных работ и лишили прав на 2 года. Его автомобиль конфискован и обращен в собственность государства.