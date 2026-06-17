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НовостиПроисшествия17 июня 2026 13:59

Нетрезвый орловец обругал полицейского и пригрозил применением насилия

Мужчина отправится на скамью подсудимых
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Северного района Орла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в оскорблении и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в марте 2026 года обвиняемый находился в общественном месте в состоянии опьянения. Когда сотрудник полиции потребовал, чтобы мужчина прошел с ним для составления протокола, орловец нецензурно высказался в его адрес и угрожал применением насилия.

- Уголовное дело направлено в Северный районный суд города Орла, - уточнили в прокуратуре.