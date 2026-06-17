В Орловской области стали известны имена первых мультистобалльников

Фото из архива КП

В Орловской области 16 выпускников получили максимальные 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, в регионе появились первые мультистобалльники. Об этом сообщает правительство региона.

В областном центре максимальный балл у одиннадцатиклассников гимназии №1 ОГУ имени И.С. Тургенева, школы №50, лицея №1 имени М.В. Ломоносова, лицея №22 имени А.П. Иванова, гимназии №19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова, гимназии №39 имени Фридриха Шиллера, гимназии №16, школы №23, школы №51, школы №53. Кроме того, отличились ученики школы №9 города Мценска и Овсянниковской средней школы Орловского округа.

Кроме того, стали известны имена первых мультистобалльников. Это Артем Аношин из гимназии ОГУ имени Тургенева (русский язык и литература), Софья Баснец из школы №9 города Мценска (русский язык и химия), Василиса Федорова из гимназии ОГУ имени Тургенева (русский язык и химия).

- Уверен, что ваши знания и навыки откроют перед вами множество возможностей в будущем. Желаю вам удачи в дальнейших начинаниях и достижения новых высот! - обратился к выпускникам директор Регионального центра оценки качества образования Дмитрий Логутеев.