В Должанском районе начался капитальный ремонт школы

Фото Департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

В Должанском районе стартовал капитальный ремонт филиала Никольской школы в селе Кривцово-Плота. Об этом рассказали в правительстве Орловской области.

В марта 2026 года администрация муниципалитета заключила контракт с ООО «Долина» на сумму 57,9 млн рублей. Работы в здании проводятся в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

В школе заменят оконные и дверные блоки, обустроят отмостку, отремонтируют фасад и входные группы с пандусами. Также проектом предусмотрена внутренняя отделка помещений, замена полов и потолков, инженерных сетей.

- В настоящий момент подрядчик ведет демонтажные работы, - уточнили в правительстве Орловской области.

Старая кровля полностью удалена, на объект завозятся строительные материалы.

По контракту, ремонт должен быть завершен до 30 июня 2027 года.