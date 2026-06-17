В Орле иномарка протаранила опору ЛЭП и перевернулась

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В ночь на 17 июня в Орле легковушка протаранила опору ЛЭП. Инцидент произошел на улице Поселковой.

43-летний водитель автомобиля «Вольво ХС40» двигался со стороны улицы Лужковской в направлении улицы Городской.

- В районе дома №1 по улице Поселковая допустил наезд на препятствие - опору ЛЭП - с последующим опрокидыванием транспортного средства, - прокомментировали в Госавтоинспекции Орловской области.

Водитель получил травмы и был доставлен в БСМП им. Семашко. В настоящее время он отпущен на амбулаторное лечение.