В Орле в пожаре погиб пожилой мужчина

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле пожарные спасли из горящей многоэтажки 20 человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Орловской области.

Вечером 16 июня в областном центре загорелась двухкомнатная квартира на улице Октябрьской. Когда спасатели прибыли на место происшествия, из окна квартиры шел густой черный дым.

- Пожарными эвакуировано 20 человек, в том числе пять детей. При работе на месте пожара было обнаружено тело 73-летнего мужчины, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в квартире выгорела комната, соседние помещения сотрудникам МЧС удалось отстоять. Причину возгорания установят специалисты.