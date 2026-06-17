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НовостиПроисшествия17 июня 2026 6:58

В Орловской области «Лада Гранта» подрезала «Джетур Х70», пострадали двое

Водителю и пассажирке иномарки потребовалась медицинская помощь
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Орловской области

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Ливенском районе подросток на легковушке устроил ДТП. Авария зафиксирована днем 16 июня в селе Коротыш.

17-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не имеющая прав, выезжала с прилегающей территории дома №1 по улице Заводской и не пропустила автомобиль «Джетур Х70», который двигался по главной дороге.

- Транспортное средство «Джетур Х70» совершило опрокидывание, - рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

В аварии пострадали 34-летняя женщина, управлявшая иномаркой, и ее 52-летняя пассажирка. Водителя после осмотра отпустили домой, пассажирка госпитализирована в Ливенскую ЦРБ.