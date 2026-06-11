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НовостиПроисшествия11 июня 2026 10:04

Житель Орла, сорвавший на улице наркосодержащее растение, отправится в колонию

Полицейские изъяли у мужчины более 125 граммов растительной массы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Заводской районный суд Орла вынес приговор ранее судимому местному жителю. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В июле 2025 года подсудимый обнаружил на улице дикорастущее наркосодержащее растение. Он сорвал его и хранил у себя дома.

- Сотрудниками полиции при осмотре места происшествия изъято из незаконного оборота более 125 граммов растительной массы, - прокомментировали в прокуратуре Заводского район города Орла.

Мужчину приговорили к 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.