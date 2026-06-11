В Орловской области квадроцикл въехал в бетонный забор

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Залегощенском районе мужчина на квадроцикле протаранил забор. Инцидент произошел 10 июня в деревне Евланские участки.

46-летний водитель без прав сел за руль квадроцикла.

- Не имея права управления транспортными средствами, управлял квадроциклом Warrior 200, следовал по прилегающей территории в районе дома 18, - рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Результатом стал наезд на бетонный забор. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.