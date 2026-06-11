В Орле выгорел чердак жилого дома

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Днем 10 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Заречной в Орле.

- На момент прибытия пожарных горел чердак, существовала угроза распространения на смежные помещения, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудникам МЧС России удалось остановить распространение огня. В доме выгорел чердак. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

В ведомстве отметили, что в настоящее время на большей части территории Орловской области зарегистрирован 3 класс пожарной опасности. В городе Ливны, Ливенском и Болховском районах установлен 4 класс пожарной опасности.