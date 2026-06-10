Орловец не смог устроиться на работу из-за долга

Фото УФССП России по Орловской области

Сотрудник Железнодорожного районного отделения судебных приставов города Орла взыскал с местного жителя остаток задолженности по возмещению ущерба.

По решению суда виновник аварии должен был выплатить потерпевшему 421 тысячу рублей, но мужчина долгое время погашал долг небольшими частями. Чтобы ускорить взыскание оставшейся суммы - 112 тысяч рублей, - судебный пристав ограничил орловца в пользовании водительскими правами. Из-за этого мужчина не смог трудоустроиться на должность, требующую наличия водительского удостоверения.

- В результате должник незамедлительно погасил остаток задолженности в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

На данный момент ограничение на право управления автомобилем снято.