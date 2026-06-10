Жители Орла пожаловались в прокуратуру на недостаточную температуру горячей воды

Фото из архива КП

В прокуратуру Железнодорожного района Орла обратились жители многоэтажки на Набережной Дубровинского, 92. Проверка выявила нарушения жилищного законодательства. Ресурсоснабжающая организация АО «Орелгортеплоэнерго» не в полной мере соблюдала режим обеспечения граждан горячей водой.

- Температура трубопровода горячего водоснабжения на вводе в дом не соответствовала нормативным требованиям, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В результате должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Кроме того, генеральному директору организации было внесено представление. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.