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НовостиОбщество10 июня 2026 14:00

Жители Орла пожаловались в прокуратуру на недостаточную температуру горячей воды

После вмешательства надзорного ведомства ресурсоснабжающая организация приняла меры к устранению нарушений
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В прокуратуру Железнодорожного района Орла обратились жители многоэтажки на Набережной Дубровинского, 92. Проверка выявила нарушения жилищного законодательства. Ресурсоснабжающая организация АО «Орелгортеплоэнерго» не в полной мере соблюдала режим обеспечения граждан горячей водой.

- Температура трубопровода горячего водоснабжения на вводе в дом не соответствовала нормативным требованиям, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района города Орла.

Прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. В результате должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Кроме того, генеральному директору организации было внесено представление. В настоящее время приняты меры к устранению нарушений.