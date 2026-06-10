Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июня 2026 13:00

Орловец пойдет под суд за попытку откупиться от полицейского

Мужчина хотел избежать штрафа
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокурором Северного района Орла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Местного жителя обвиняют в даче взятки.

По версии следствия, в апреле 2026 года машину обвиняемого остановили сотрудники полиции. При проверке документов были выявлены нарушения.

- В полисе ОСАГО отсутствовала запись о предоставлении данному гражданину права управления транспортным средством, - пояснили в прокуратуре Северного района города Орла.

Водитель решил избежать административной ответственности. Для этого он передал сотруднику полиции взятку, положив деньги в боковой карман передней двери служебного автомобиля.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.