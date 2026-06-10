Орловец пойдет под суд за попытку откупиться от полицейского

Фото из архива КП

Прокурором Северного района Орла утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Местного жителя обвиняют в даче взятки.

По версии следствия, в апреле 2026 года машину обвиняемого остановили сотрудники полиции. При проверке документов были выявлены нарушения.

- В полисе ОСАГО отсутствовала запись о предоставлении данному гражданину права управления транспортным средством, - пояснили в прокуратуре Северного района города Орла.

Водитель решил избежать административной ответственности. Для этого он передал сотруднику полиции взятку, положив деньги в боковой карман передней двери служебного автомобиля.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.