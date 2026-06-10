«Страшно смотреть, не то что кататься»: как трагедия в Орле привела к требованию ЛДПР проверить все аттракционы в России

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Местные власти и операторы показывают справки о техосмотре, но горожане и туристы массово обходят карусели стороной — внешний вид и техническое состояние многих конструкций вызывают серьезные опасения.

Проблема — не только в эстетике. Речь идет о реальной безопасности. Несколько лет назад Орел уже потрясла трагедия: девушка выпала из аттракциона во время движения и позже скончалась в больнице от полученных травм. Местные жители до сих пор помнят: тот опасный аттракцион работал на законных основаниях — с действующими документами. С тех пор у людей нет доверия к бумагам. Справка о техосмотре, как показала практика, вовсе не гарантирует безопасности.

На фоне участившихся инцидентов по всей стране лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил в Генпрокуратуру письмо с требованием провести тотальные проверки всех аттракционов в регионах России.

В своем обращении Леонид Слуцкий подчеркнул: эксплуатация каруселей — это деятельность с повышенным риском. Партия настаивает на ревизии металлоконструкций, документов и, главное, отношения персонала к безопасности.

Ситуацию прокомментировал депутат Орловского областного Совета от ЛДПР Владислав Числов: «Мы видим вопиющее противоречие: с одной стороны — рапорты о готовности и справки о техосмотре, с другой — старые карусели, на которые страшно смотреть, не то что кататься. Если аттракцион устарел, если его механизмы изношены — ему не место в парке. Безопасность людей, особенно детей, важнее любой прибыли».

В ЛДПР уверены: федеральная проверка заставит операторов парков аттракционов либо модернизировать оборудование, либо закрыть опасные объекты.