В Ливнах перекресток не поделили «Ssang Young» и «ВАЗ 21053»

Фото Госавтоинспекции Орловской области

В городе Ливны не смогли разъехаться «Ssang Young» и «ВАЗ 21053». Авария произошла 9 июня на нерегулируемом перекрестке улиц Орловская и 1-я Черкасская.

- Водитель 1953 года рождения управлял транспортным средством «Ssang Young Kyron», при повороте налево, на улицу Орловская с улицы 1-я Черкасская, не уступил дорогу транспортному средству «ВАЗ 21053», - рассказали в Госавтоинспекции Орловской области.

Уточняется, что отечественная легковушка двигалась по главной дороге. Ее 24-летний водитель получил травмы и был доставлен с места ДТП в Ливенскую ЦРБ.