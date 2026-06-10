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НовостиОбщество10 июня 2026 10:31

В Орле на Герценском мосту установят 980 кашпо с петуниями

В городе ведется подготовка ко Дню России
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Орла

Фото администрации города Орла

Ко Дню России в Орле приступили к украшению Герценского моста цветочными композициями. Об этом рассказали в администрации города.

Специалисты «Спецавтобазы» разместят здесь 980 цветочных композиций.

- Просим орловчан бережно относиться к цветам и элементам благоустройства: не срывать растения, не повреждать и не сбрасывать кашпо, - обратились озеленители к жителям областного центра.

Также в Орле продолжается высадка цветов на клумбах и в цветниках, специалисты украшают мосты и общественные пространства.