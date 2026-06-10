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НовостиПроисшествия10 июня 2026 10:02

В Орловской области в аварии на трассе пострадал мужчина

Иномарка перевернулась после столкновения с попутным автомобилем
Марина МАКОВЛЕВА
Фото Госавтоинспекции Орловской области

Фото Госавтоинспекции Орловской области

На трассе в Орловской области при столкновении иномарок пострадал мужчина. Инцидент произошел днем 9 июня на трассе М-2 «Крым».

37-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» двигался со стороны Москвы в направлении Белгорода и столкнулся в движущийся впереди с «Хендэ IX35» под управлением 48-летнего мужчины.

- Произошло опрокидывание транспортного средства «Хендэ IX35». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Скорая помощь доставила пострадавшего в областную больницу.