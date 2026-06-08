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НовостиПроисшествия8 июня 2026 10:01

В Орле руководителя организации будут судить за невыплату заплаты

Фирма задолжала работнику более 114 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Орловской области

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Орловский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы.

Руководитель одной из организаций города Орле задолжал своему работнику зарплату за полгода.

- Допущено образование задолженности по заработной плате перед работником в сумме, превышающей 114 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании постановления прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.