В Орле руководителя организации будут судить за невыплату заплаты

Фото СУ СК РФ по Орловской области

Орловский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы.

Руководитель одной из организаций города Орле задолжал своему работнику зарплату за полгода.

- Допущено образование задолженности по заработной плате перед работником в сумме, превышающей 114 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено на основании постановления прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.