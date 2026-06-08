В Орловской области прокуратура через суд помогла бойцу СВО получить выплату за ранение

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка по обращению военнослужащего. Мужчина сообщил о нарушении его прав на получение мер социальной поддержки.

При выполнении боевых задач орловец был ранен. По закону он должен был получить в органах социальной защиты единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

- Реализовать свое право он не смог из-за отсутствия сведений о получении ранения во время участия в специальной военной операции, - рассказали в прокуратуре Глазуновского района.

После иска прокуратуры суд установил факт ранения и признал за мужчиной право на региональную выплату.

В настоящее время средства перечислены на банковский счет получателя.