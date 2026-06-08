Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 9:02

В Орловской области прокуратура через суд помогла бойцу СВО получить выплату за ранение

Мужчине перечислили положенные 500 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Орловской области

Фото прокуратуры Орловской области

Прокуратурой Глазуновского района проведена проверка по обращению военнослужащего. Мужчина сообщил о нарушении его прав на получение мер социальной поддержки.

При выполнении боевых задач орловец был ранен. По закону он должен был получить в органах социальной защиты единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей.

- Реализовать свое право он не смог из-за отсутствия сведений о получении ранения во время участия в специальной военной операции, - рассказали в прокуратуре Глазуновского района.

После иска прокуратуры суд установил факт ранения и признал за мужчиной право на региональную выплату.

В настоящее время средства перечислены на банковский счет получателя.