В Орле на Силикатном пруду утонул мужчина

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле на Силикатном пруду утонул человек. Трагедия произошла 7 июня.

Сообщение о происшествии поступило в ГУ МЧС по Орловской области в 16.12.

- Тело погибшего 61-летнего мужчины находилось в 15 метрах от берега на поверхности воды, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Очевидец извлек погибшего из воды и передал сотрудникам полиции.

По словам очевидцев, мужчина отдыхал вместе с товарищем на берегу. Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Как отметили в ГУ МЧС России по Орловской области, это первый случай гибели в текущем купальном сезоне.