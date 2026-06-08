По крайней мере один беспилотник ВСУ сбили над Орловской областью в ночь на 8 июня

Фото из архива КП

С 20.00 7 июня до 8.00 8 июня над Орловской областью был сбит по крайней мере один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Также вражеские аппараты были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской, Московской областями, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

- Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 310 украинских беспилотных летательных аппаратов, - уточнили в ведомстве.