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НовостиПроисшествия8 июня 2026 8:02

В Орловской области сотрудники МЧС спасли из пожара женщину

Пострадавшую вынесли на воздух и передали медикам
Марина МАКОВЛЕВА
Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Вечером 7 июня в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажки в 1-м Микрорайоне города Мценска. Когда спасатели прибыли на место, из окна квартиры шел черный дым, подъезд также был полон дыма.

- Сотрудники МЧС России сформировали звено ГДЗС и приступили к разведке и тушению. В ходе разведки была обнаружена 55-летняя женщина, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали медикам.

В квартире обгорели стены и потолок в коридоре. Причину возгорания устанавливают эксперты.

Уточняется, что в ликвидации пожара участвовали восемь сотрудников МЧС России на двух единицах спецтехники.