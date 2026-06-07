В Орловской области открывается выставка шедевров XVIII-XX веков

Фото: Орловский музей изобразительных искусств

11 июня в Орловском музее изобразительных искусств на Октябрьской, 29 начнет работу выставка «Европа глазами художников XVIII-XX веков». Жителей региона приглашают познакомиться с коллекцией оригинальной и печатной графики, которая насчитывает более 40 произведений. Это работы русских, советских и зарубежных мастеров из фондов музея.

На гравюрах и рисунках можно увидеть архитектурные ансамбли, отдельные здания, интерьеры и природные ландшафты Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Англии и других стран. Авторы запечатлели облик городов и местностей, какими они были в момент создания работ. Среди представленных имен – Джованни Пиранези, Антонио Вианелли, Анна Остроумова-Лебедева, Эдуард Бернштейн и народный художник РФ Сергей Никиреев.

Экспозиция позволяет проследить, как менялись техники и восприятие европейской архитектуры на протяжении двух столетий. Посетители увидят, как мастера разных эпох с помощью графики передавали характер улиц, величие соборов и тишину старых парков. Выставка будет работать в Орловском музее изобразительных искусств согласно обычному расписанию учреждения.

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