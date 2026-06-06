Два новых завода построят в Орловской области после ПМЭФ Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

На Петербургском международном экономическом форуме орловская делегация заключила несколько важных соглашений. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что в регионе появятся два новых промышленных объекта – производство рулонного проката с полимерным покрытием и завод по выпуску бытовой химии и жирных кислот. Реализация проектов даст рабочие места и дополнительные поступления в бюджет.

Особое внимание на форуме уделили социальным инициативам. Глава региона договорился с фармацевтической компанией о помощи в организации летнего оздоровительного отдыха для детей, больных сахарным диабетом. Также прошла встреча с президентом крупного агрохолдинга, на которой обсудили инвестиционные проекты компании на Орловщине.

Деловая программа ПМЭФ позволила не только укрепить давние партнерские связи с Беларусью, но и наметить перспективы взаимодействия с Перу и странами Персидского залива. Кроме того, регион заручился поддержкой других российских компаний.

Андрей Клычков назвал результат хорошим – сделаны знаковые шаги для привлечения инвестиций в регион. Орловцы в ближайшее время могут ждать появления новых производств и социальных программ. Конкретные сроки запуска заводов пока не уточняются.