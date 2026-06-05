Орловская область нарастит сотрудничество с белорусской Витебщиной

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Клычков встретился с председателем Витебского областного исполкома Александром Рогожником. Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии. Об этом сообщает пресс-служба правиетельства Орловской области.

Ключевым итогом назвали подписание в 2025 году соглашения между правительством Орловской области и витебскими коллегами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Документ предусматривает развитие взаимодействия в торговле, инвестициях, агропромышленном комплексе, промышленности, а также в сферах образования, культуры, спорта, туризма и здравоохранения. Андрей Клычков сообщил, что в июне 2026 года на Форуме регионов России и Беларуси в Минской области планируется подписание дорожной карты по реализации соглашения на 2026-2028 годы. Также прорабатывается возможность заключения договора между Сосковским районом Орловской области и Россонским районом Витебщины.

Губернатор подчеркнул, что Республика Беларусь – стратегический партнер региона. Внешнеторговый оборот в 2025 году вырос на 21 процент по сравнению с 2024 годом, экспорт увеличился на 34 процента. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте Орловщины превышает 33 процента. Клычков отметил, что единство России и Беларуси – это рост экономики, новые инвестиции, обмен опытом, культурное взаимодействие и общие нравственные ценности.