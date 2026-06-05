В Орле могут поставить памятник героям «Муму» Тургенева

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле прошла проектная мастерская по установке городской скульптуры по мотивам рассказа Ивана Тургенева «Муму». Совещание провел руководитель департамента по проектам развития территорий Андрей Карпов. Участие приняли специалисты органов власти, представители мэрии, руководители учреждений культуры и других организаций.

Андрей Карпов отметил, что ценность и размах наследия Тургенева — большой плюс для Орловщины и ее историко-культурного наследия. Он подчеркнул, что хотелось бы использовать это наследие для развития региона, в том числе в сфере туризма как индустрии развлечений и впечатлений. Власти приветствуют инициативу администрации Орла активнее работать с наследием писателя-орловца.

С 2018 года интерес интернет-пользователей к произведению «Муму» значительно вырос. За последние восемь лет в поисковых системах зафиксировали более 73 миллионов тематических запросов. На совещании также отметили, что скульптуры, посвященные героям рассказа, уже установлены в Москве, Санкт-Петербурге и за рубежом.

Если идею одобрят, памятник может стать новой туристической точкой на карте Орла.