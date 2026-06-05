В Орле починили канализационный коллектор на улице Песковской

Фото: администрация Орла

В Орле завершился основной этап аварийно-восстановительных работ на канализационном коллекторе на улице Песковской в районе гаражного кооператива «Луч». Новый участок трубопровода смонтировали и ввели в эксплуатацию, система водоотведения работает в штатном режиме, сообщает администрация города.

Авария случилась из-за частичного обрушения коллектора на глубине около 6,5 метров. Верхний свод трубы разрушился из-за длительного воздействия газовой коррозии. Специалисты «Орелводоканала» быстро организовали временную насосную станцию и систему перекачки сточных вод в обход аварийного участка. Чтобы получить доступ к месту повреждения, комиссия решила демонтировать часть гаражных боксов – в итоге убрали шесть построек.

После этого рабочие проложили новый трубопровод диаметром 900 миллиметров и подключили его к действующей системе. Гендиректор «Орелводоканала» Василий Иванов отметил, что главное – удалось восстановить работу коллектора и переключить стоки на новый участок. Специалисты трудились практически круглосуточно. Сейчас они завершают очистку колодцев и приводят территорию в порядок.

В администрации Орла добавили, что уже разработан проект реконструкции коллектора. Он позволит поэтапно заменить наиболее проблемные участки сети и повысить надежность системы водоотведения.