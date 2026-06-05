Орловец заплатил алименты после 20 часов обязательных работ

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В Орловском районе судебные приставы взыскали с местного жителя крупную задолженность по алиментам. Мужчина по решению суда должен был отдавать треть доходов на содержание двоих детей, но долгое время уклонялся от этой обязанности. В итоге он накопил долг более 230 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Орловской области.

За неуплату алиментов должника привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Эта мера оказалась действенной. Мужчина вспомнил о родительском долге и полностью погасил всю задолженность.

Права несовершеннолетних детей восстановлены. Как отмечают приставы, иногда даже небольшое наказание заставляет нерадивых родителей расплатиться по счетам. Орловцам напоминают: уклонение от алиментов грозит не только административной, но и уголовной ответственностью.