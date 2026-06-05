В Орле загорелся расселенный двухэтажный дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Расселенный двухэтажный дом на улице Старо-Московская в Орле загорелся вечером 4 июня. После семи часов вечера на телефон экстренных служб стали звонить орловцы, сообщая о горящем заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Здание горело изнутри, когда к месту происшествия подоспели пожарные. Потушить дом было непросто – все осложнялось большой площадью горения и том, что второй этаж расселенного здания был полностью деревянный.

В итоге дом выгорел, во время пожара обрушилась крыша. Сотрудники чрезвычайного ведомства проливали до самого утра конструкции здания, чтобы предотвратить повторное загорание. На месте происшествия работали 16 сотрудников на пяти пожарных машинах МЧС России. По предварительным данным никто не пострадал. Причину происшествия предстоит установить экспертам.