Орловский филиал фонда «Защитники Отечества» отметил трехлетие со дня создания

В Культурно-досуговом центре «Металлург» состоялось торжественное празднование третьей годовщины филиала фонда «Защитники Отечества» по Орловской области. В мероприятии приняли участие ветераны СВО, члены семей участников спецоперации, заместитель губернатора Александр Бирюков, председатель облсовета Леонид Музалевский, руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, митрополит Тихон и другие почетные гости. Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева поблагодарила сотрудников за профессионализм и самоотверженность.

За три года активной работы орловский филиал фонда принял около 12 тысяч обращений. Руководитель филиала Ольга Анисимова отметила, что команда из 29 социальных координаторов развивает собственные проекты: обучение ветеранов вождению, профтуры на предприятия, ярмарки вакансий, проект «Портрет Героя» и электронную «Книгу Памяти». Филиал оказывает ветеранам и членам их семей социальную, юридическую и психологическую поддержку, помогает с реабилитацией, трудоустройством и переобучением.

Почти 600 человек получили медицинскую помощь при содействии филиала, из них больше половины – реабилитацию. Свыше 140 бойцов прошли санаторно-курортное лечение. Проведена адаптация более 20 жилых помещений, предоставлено более 20 технических средств реабилитации, включая автомобили с ручным управлением и спортивные протезы. 150 бойцам оформили удостоверения ветерана боевых действий.

С мая 2026 года фонд начал принимать заявления на удостоверения от участников подразделений «Шторм Z». Порядка сотни ветеранов получили помощь в трудоустройстве, 13 из 20 обратившихся одобрили соцконтракт на открытие бизнеса. Более 50 участникам СВО и членам их семей помогли с обучением и переобучением.