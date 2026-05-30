В Орловской области ремонтируют дорогу к поселку Хомутово

В Новодеревеньковском районе приступили к ремонту автодороги межмуниципального значения Хомутово – «Орел-Ефремов». Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области. Подрядчик произвел разбивку трассы, демонтировал дорожное полотно, завершил устройство подстилающего слоя из песка, нижнего и верхнего слоев основания из щебня.

На текущий момент дорожники восстанавливают дорожную одежду на размытых и разрушенных участках, ремонтируют четыре водопропускные трубы. Параллельно укладывается выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Подрядчику предстоит уложить верхний слой, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанести разметку. Протяженность ремонтируемого участка составит порядка шести километров.

Дорога является подъездной к административному центру Новодеревеньковского района – поселку Хомутово, где расположены школа, детский сад и детская школа искусств. Срок завершения ремонта – конец июля 2026 года. Всего в 2026 году в Орловской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» запланирован ремонт более 50 километров автодорог регионального и межмуниципального значения.