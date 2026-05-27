В двух районных больницах Орловской области сменились главврачи

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Двадцать пятого мая руководитель департамента здравоохранения Орловской области Константин Бобраков официально представил коллективам новых главных врачей двух районных больниц. Главным врачом Нарышкинской центральной районной больницы назначен Сергей Устинов. Он выпускник Орловского медицинского университета имени Тургенева, с 2024 года исполнял обязанности руководителя Болховской ЦРБ.

Юрий Заиграйкин возглавил Болховскую центральную районную больницу. Он также окончил Орловский медицинский университет и имеет опыт работы на руководящих должностях в системе орловского здравоохранения.

Константин Бобраков поздравил новых главврачей с назначением и пожелал успехов в ответственной работе. Он подчеркнул, что оба руководителя прошли необходимый отбор и получили полное доверие. Руководитель департамента попросил коллективы больниц оказать всестороннюю поддержку новым руководителям для достижения общих целей. В здравоохранении региона продолжаются кадровые изменения. Назначения призваны улучшить качество медицинской помощи в районах. Новые главврачи уже приступили к своим обязанностям.