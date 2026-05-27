Два беспилотника перехватили в Орловской области

В Орловской области дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Как отметил глава региона, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также нет. В настоящее время на местах происшествий работают сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

По данным Минобороны России, всего за ночь над территорией страны было уничтожено 140 вражеских БПЛА самолетного типа.