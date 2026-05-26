Делегация из Северной Кореи посетила Орловскую область для обсуждения животноводства

В Орловскую область с рабочим визитом прибыла делегация из Корейской Народно-Демократической Республики. Члены иностранной делегации стали участниками круглого стола на тему «Тенденции и перспективы развития животноводства в Орловской области: инновации, инвестиции, рост». Мероприятие прошло в администрации региона.

Делегацию КНДР возглавил председатель Народного комитета провинции Южный Хванхэ Ан Мен Чжун. В состав также вошли представители посольства КНДР в РФ, сотрудники партийного комитета и специалисты в области сельского хозяйства. От имени губернатора Андрея Клычкова гостей поприветствовал Сергей Борзенков. Он отметил, что на встрече рассмотрят перспективы развития животноводства в регионе. Глава корейской делегации выразил надежду, что встреча положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве между регионами.

На совещании отметили, что отрасль животноводства Орловской области включает молочное и мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, коневодство, пчеловодство и товарную аквакультуру. В молочном скотоводстве работают 56 организаций и фермерских хозяйств, включая 10 племенных. Поголовье молочного скота составляет 52 тысячи голов, из них коров – 15 тысяч. Поголовье мясного скота абердин-ангусской породы – 70 тысяч голов, включая 15 тысяч коров.

Свиноводством в регионе занимаются пять организаций. Общее поголовье свиней составляет 1,5 миллиона голов. В ходе встречи стороны подробно обсудили актуальные вопросы развития животноводства. Корейские специалисты проявили интерес к опыту орловских аграриев.