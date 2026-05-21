Орловцы стали реже жаловаться на банки и страховые, но чаще на МФО Фото: Елена Зябкина. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года Банк России получил от жителей Орловской области 210 жалоб. Это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего нареканий – 156 – поступило на кредитные организации. При этом вопросов к работе банков стало на 15% меньше. Пятая часть всех жалоб связана с расчетными счетами: отказами в проведении операций и ограничениями использования счета. Об этом сообщает Отделение Банка России по Орловской области.

Жалоб на страховые компании стало вдвое меньше – всего 11. Если раньше значительная часть касалась коэффициента бонус-малус, то теперь эта проблема не носит массового характера. А вот количество обращений на микрофинансовые организации выросло на 5% – до 40. Больше половины из них связаны с предоставлением займов. Люди часто недовольны отказами в кредитных каникулах.

Заметно выросло число жалоб на мошенников – на 40% по сравнению с прошлым годом. Такие обращения составили четверть всех вопросов о деятельности МФО. Для защиты от преступников с прошлого года действует опция «самозапрет на кредиты и займы». Подключить ее бесплатно можно через Госуслуги или МФЦ.

Если финансовая организация выдаст кредит при установленном запрете, она не сможет требовать возврата долга. Подробнее о правилах кредитных каникул и причинах блокировки переводов можно узнать на сайте Fincult.info. Орловцам рекомендуют внимательно изучать свои договоры и сообщать о подозрительных операциях в банк.