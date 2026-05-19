Пять беспилотников сбили в небе над Орловской областью

В небе над Орловской областью дежурными силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь были сбиты пять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы области, при ночной атаке никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не последовало. В настоящее время на местах происшествий продолжают проводить проверки сотрудники МЧС России и правоохранительных органов.

Всего за прошедшую ночь над страной, по данным Минобороны России, было перехвачено и уничтожено 315 украинских беспилотников самолетного типа.