Орловская больница Боткина закупила тренажеры для реабилитации бойцов СВО

Фото: больница Боткина

Орловская больница имени Боткина расширила возможности для восстановления участников спецоперации. По федеральной программе медучреждение закупило новые тренажеры на 36 миллионов рублей и внедрило современные методики, сообщает «Вести-Орел». С пациентами работают инструкторы ЛФК, физиотерапевты, логопеды, травматологи, психологи и другие специалисты.

Для каждого бойца составляют индивидуальный план восстановления. Реабилитацию можно пройти амбулаторно или в дневном стационаре. Ветеранам и участникам СВО направление не требуется – достаточно документов из военного госпиталя. Новое оборудование уже поступило в отделение.

Благодаря закупке у орловских врачей появилась возможность проводить более эффективное лечение после ранений и тяжелых травм. Это особенно важно для тех, кто вернулся с передовой и нуждается в длительной и сложной реабилитации.