Орловец с ножом напал на полицейских в служебной машине

Во Мценске осудили местного жителя за применение насилия к представителям власти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

В январе 2026 года мужчина в состоянии опьянения находился в служебном автомобиле полиции. Его везли в больницу на медосвидетельствование. По пути орловец попытался выбежать из машины и оказал сопротивление двум полицейским. Мужчина скрытно носил нож под поясным ремнем. Он нанес сотрудникам удары и причинил вред их здоровью. Полицейским удалось пресечь действия нападавшего и задержать его.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 318 УК РФ. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в силу.