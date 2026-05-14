В Орловской области подготовили проект для капремонта ливенского детсада

В Ливнах капитально отремонтируют Детский сад № 19. Об этом сообщает департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации госстроительных программ Орловской области. Ранее была разработана проектная документация для двухэтажного здания 1998 года постройки площадью 4034 квадратных метра. В апреле «Орелгосэкспертиза» выдала положительное заключение.

Включить мероприятия по капремонту дошкольных учреждений в нацпроект «Молодежь и дети» планируют в 2027 году. Чтобы участвовать в программе, детсады должны иметь готовую документацию с госэкспертизой. В здании собираются выполнить 14 видов работ внутри контура – перечень утвердило Министерство просвещения РФ.

Сметная стоимость планируемых работ превышает 115 миллионов рублей. Вопрос выделения федеральных средств рассмотрят по итогам заявочной кампании Минкультуры РФ. Пока точные сроки начала ремонта не называются.