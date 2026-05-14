В Орле «БМВ» столкнулся с двумя автомобилями на Болховском шоссе

По данным орловской Госавтоинспекции, 13 мая 23-летний водитель «БМВ Х5» ехал по Болховскому шоссе деревни Жилина Орловского муниципального округа со стороны улицы Игнатова в направлении улицы Раздольная. Около девяти часов вечера в районе дома №61А по Болховскому шоссе деревни Жилина он въехал в попутную «Шкоду Рапид» под управлением 52-летнего водителя. После первого столкновения «БМВ» столкнулся со встречным «Volkswagen Scirocco» под управлением 23-летнего водителя.

В аварии пострадал водитель «Volkswagen Scirocco». Мужчину с травмами госпитализировали в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на Орловщине было зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий. В одном ДТП пострадал один человек.