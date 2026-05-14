В Орловской области выделили 10 миллионов на дороги и скверы Хомутово

В Хомутово в 2026 году отремонтируют три дороги и благоустроят две общественные территории. На совещании с главами муниципальных образований губернатор Андрей Клычков обсудил приведение улично-дорожной сети в порядок. Из дорожного фонда Орловской области муниципалитету выделили 10 миллионов рублей.

Ремонт на улице Кооперативной уже завершила подрядная организация «Дорожная служба». С 1 июня по 1 июля специалисты этой же компании приведут в порядок улицы Новую и Октябрьскую. Губернатор отметил, что по центральной части Хомутово было много жалоб, поэтому деньги направили, чтобы сделать дороги раз и навсегда.

Параллельно идет второй этап благоустройства сквера на площади Ленина. Контракт стоимостью более 1,3 миллиона рублей подрядчик должен завершить до 20 июня. Также благоустраивают дворовую территорию на переулке Пушкинский. На эти цели выделили около 1,5 миллиона рублей.