НовостиЗдоровье14 мая 2026 8:37

В Ливнах открыли кабинет врача в микрорайоне Рабочего поселка

Орловцы смогут пройти вакцинацию и физиопроцедуры на месте
Елена Зябкина
Фото: БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ»

В микрорайоне Рабочего поселка города Ливны возобновил работу кабинет врача общей практики. Он организован как структурное подразделение Ливенской центральной районной больницы. Перед открытием специалисты подрядчика сделали текущий ремонт помещений. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Кроме приема терапевта, пациентам предложат физиопроцедуры, вакцинацию и другие медицинские услуги. Теперь жителям отдаленного микрорайона не придется ехать в центр города за элементарной медпомощью.

В перспективе на базе кабинета планируют организовать диспансеризацию с использованием передвижных мобильных комплексов – флюорографа и маммографа. Это позволит проводить обследования прямо на месте.