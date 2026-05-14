Орловские гонщики завоевали четыре медали на чемпионате Черноземья

В Курске прошел второй этап чемпионата и первенства Черноземья по картингу. Соревнования собрали гонщиков из восьми регионов, включая Орловскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Белгородскую, Брянскую, Тульскую и Московскую области. Орловщину представляла команда «Лион» под руководством тренера Леонида Панфилова. Об этом сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий.

По итогам всех заездов орловцы завоевали четыре медали. Золото взял Николай Панфилов, серебро – Тимофей Хрулев. Две бронзовые награды в копилку команды принесли Михаил Золоторев и Павел Мерзликин.

Следующий этап гонок запланирован на 12 и 13 июня. Орловские картингисты намерены повторить успех и пополнить коллекцию наград.