Орловец пытался откупиться от полицейского за пять тысяч рублей

В Троснянском районе возбуждено уголовное дело против жителя Орловского муниципального округа. Мужчина подозревается в покушении на дачу мелкой взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Вечером он находился на обочине трассы «М-2 Крым» и попытался передать полицейскому пять тысяч рублей.

Деньги предназначались за непривлечение его сына к административной ответственности. Молодой человек нарушил правила дорожного движения – выехал на полосу встречного движения. Полицейский от взятки отказался и сообщил о произошедшем руководству.

Мужчина сознался в содеянном. Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Теперь орловцу грозит уголовная ответственность по статье «Мелкое взяточничество».